08 oct 2025 , 16:17

El papa León XIV acepta la renuncia de obispo peruano acusado de malas conductas sexuales

El sumo pontífice León XIV aceptó la renuncia de un obispo peruano, el cual fue acusado de malas conductas sexuales y de desviar fondos pertenecientes a la Iglesia católica.

   
    Obispo peruano de Juli Ciro Quispe López.( Internet )
El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo, la prelatura peruana de Juli Ciro Quispe López, acusado en los últimos tiempos de haber incurrido en malas conductas sexuales con varias mujeres y de desviación de fondos de la iglesia católica.

"El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Prelatura territorial de Juli (Perú), presentada por Su Eminencia, monseñor Ciro Quispe López", se lee en un escueto comunicado emitido esta mañana de miércoles por la Santa Sede.

León XIV, estadounidense, pero con nacionalidad peruana por sus muchos años de misión en el país andino, ha tomado así una decisión sobre este monseñor de 51 años -los obispos deben renunciar con 75- acusado por varias personas de comportamientos inmorales.

El pasado año, durante el pontificado de Francisco, el Vaticano había ordenado una investigación sobre la prelatura de Juli, perteneciente a la arquidiócesis de Arequipa (sur).

La Nunciatura apostólica en Perú informó en un comunicado que "para verificar de manera exacta la situación de referencia", la Santa Sede había nombrado como visitador apostólico al obispo Marco Antonio Cortez Lara.

Quispe López había sido acusado desde los medios locales de llevar a cabo malas conductas sexuales, manteniendo relaciones con diversas mujeres y también de desviar fondos financieros de la institución eclesiástica, aunque el monseñor lo negó.

