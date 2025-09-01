OpenAI anuncia cambios en ChatGPT tras denuncia de una familia por el suicidio de un menor

La empresa<b> tecnológica OpenAI, </b>desarrolladora del popular modelo de<b> inteligencia artificial <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/openai-lanza-gpt-5-nuevo-modelo-avances-razonamiento-YL9904625 target=_blank>ChatGPT,</a></b> enfrenta una fuerte controversia tras una demanda presentada por la familia de Adam Raine, un<b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/japon-corea-del-sur-verano-mas-caluroso-de-la-historia-BC10034612 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/600-muertos-potente-terremoto-afganistan-ministerio-del-interior-taliban-DC10033231 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>