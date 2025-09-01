Más de 600 muertos en un potente terremoto en Afganistán, según el Ministerio del Interior del Talibán

Redacción Título del autor, BBC News Mundo

1 septiembre 2025, 06:30 GMT Actualizado 1 hora



Un terremoto de magnitud 6 sacudió el este de Afganistán el domingo por la noche, causando una destrucción generalizada en zonas montañosas de difícil acceso.

El gobierno del Talibán informó que hay más de 600 muertos y por lo menos 1.500 heridos, aunque el balance oficial es aún incierto debido al aislamiento de las comunidades afectadas y la interrupción de las comunicaciones.

La provincia de Kunar, fronteriza con Pakistán, ha sido una de las más afectadas. Un funcionario local informó que al menos 21 personas murieron y 35 resultaron heridas solo en una aldea. Otro responsable calificó la cifra de muertos como "horrible".

El terremoto ocurrió a las 23:47 hora local (19:17 GMT), con epicentro a 27 km de la ciudad de Jalalabad y a una profundidad de apenas 8 kilómetros, lo que aumentó su impacto destructivo. La sacudida se sintió hasta en Kabul, a 200 km de distancia, y en Islamabad, en Pakistán, a casi 400 km.

Yogita Limaye, corresponsal de la BBC para el Sur de Asia y Afganistán que se dirige hacia el epicentro, informa que hay destrucción a gran escala en la zona, con aldeas completamente destruidas y se teme que hay un gran número de personas atrapadas bajo los escombros.

Es un territorio montañoso y de difícil acceso aún bajo las mejores condiciones, señala la corresponsal, y eso está dificultando los operativos de rescate.

Cualquier operativo será muy lento debido a las condiciones actuales y pasará un buen tiempo antes de poder evaluar la magnitud de la tragedia.

"Un paciente cada cinco minutos"

Fuente de la imagen,Taliban Government Pie de foto, La escena a la entrada de un hospital en la provincia de Nangarhar.

La mayoría de las muertes se están registrando en la provincia de Kunar, con 610 hasta el momento. En total, las autoridades dicen que hay más de 1.500 heridos.

El doctor Muladad, director del hospital en Asadabad, capital de la provincia de Kunar, no ha podido dormir en toda la noche por atender la oleada de pacientes, informa Hafizullah Maroof de Servicio Afgano de la BBC.

Según el doctor, están recibiendo "un paciente cada cinco minutos" y el hospital entero está lleno de heridos.

Reporta que 188 personas heridas, incluyendo mujeres y niños, ingresaron en el hospital en las últimas horas, con pacientes obligados a estar tendidos en el piso por la falta de camas.

Muladad describió la situación como una "crisis" que nunca esperó y declaró una emergencia en el hospital.

Por otra parte, 250 heridos fueron llevados al hospital principal en la vecina provincia de Nangarhar.

Aldeas destruidas y ayuda humanitaria limitada

Fuente de la imagen,Taliban Government Pie de foto, Las tareas de rescate se ven gravemente afectadas por la geografía accidentada y las recientes lluvias.

El gobierno del Talibán expresó en un mensaje en X que el terremoto ha causado "la pérdida de vidas y daños a las propiedades en algunas de nuestras provincias orientales".

"Funcionarios locales y residentes actualmente realizan trabajos de rescate para las personas afectadas. Los equipos de apoyo desde el centro y provincias aledañas también van en camino", añade el mensaje.

Las tareas de rescate se ven gravemente afectadas por la geografía accidentada y las recientes lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra. En algunas zonas, las carreteras están completamente bloqueadas y no hay señal telefónica, lo que dificulta el acceso y la comunicación.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Los heridos están siendo evacuados por helicóptero.