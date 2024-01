Aunque la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de un alto al fuego en dos ocasiones (la última con el respaldo de 153 de los 193 estados que integran esa organización), no se pudieron tomar medidas hacia una tregua. Las decisiones de la asamblea no son vinculantes.

"La ONU está en coma"

"Era pasada"

"Por ejemplo, África no tiene representación en el P5. Uno de los países más poblados del mundo, India, no tiene representación, América Latina no tiene representación. Además, no hay un solo país con población predominantemente musulmana en el P5”, dice.