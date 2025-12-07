Obras y documentos antiguos del Louvre dañados por una fuga de agua en una cañería vetusta

<b>Diferentes obras</b> y<b> documentos antiguos</b> resultaron<b> dañados </b>el pasado 27 de noviembre en el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/nuevas-imagenes-muestran-fuga-ladrones-louvre-joyas-CD10317234 target=_blank>Museo del Louvre</a> </b>por una <b>inundación</b> en la <b>biblioteca</b> de <b>antigüedades egipcias</b> por la <b>avería </b>de unas <b>tuberías </b>s<b></b> <b></b> <i></i> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/museo-del-louvre-cierra-por-huelga-AB9517301 target=_blank></a></b>