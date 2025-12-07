Obras y documentos antiguos del Louvre dañados por una fuga de agua en una cañería vetusta

Diferentes obras y documentos antiguos resultaron dañados el pasado 27 de noviembre en el Museo del Louvre por una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias por la avería de unas tuberías sobre las que se conocía su estado vetusto.

La información fue revelada este domingo por La Tribune de l'Art, una publicación especializada, y confirmada por el canal BFMTV, que pudo consultar varias fotografías del siniestro y un correo electrónico interno del Comité de Higiene, de Seguridad y de Condiciones de Trabajo (CHSCT) en el que se daba cuenta de lo ocurrido.

En ese mensaje enviado un día después, el autor explicaba que “una válvula que alimentaba las tuberías encima de la documentación, que se sabía que estaban defectuosas, provocó una importante inundación de agua sucia que dañó gravemente obras y documentos y deterioró considerablemente los espacios de trabajo de nuestros compañeros”.

La consecuencia, según ese relato, es que la moqueta quedó chupida y los despachos inutilizables. Los empleados que trabajaban esa noche pudieron cortar la fuga sin que llegara a afectar una caja eléctrica en una planta inferior, lo que hubiera corrido el riesgo de provocar un accidente “grave”, según el CHSCT.

Lea: El Museo del Louvre en París cierra por colapso interno