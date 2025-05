Aunque su precisión en los primeros papas ha sorprendido a algunos, muchos expertos creen que fueron escritas para influir en la elección papal de la época. La Iglesia Católica no reconoce oficialmente estas profecías como legítimas.

Si bien no existe algo claro al respecto de quién será el nuevo pontífice de la Iglesia Católica, existe un cardenal que podría ser elegido su nombre es Peter Turkson de origen Ghanés, lo cual ha desatado varios comentarios en redes acerca de si se cumpliría o no la profecía, el cónclave es el encargado de elegir al nuevo papa y el mundo se encuentra a la espera de la fumata blanca que dictamine el tan esperado Habemus papam hasta que esto suceda no se puede precisar quien será el sucesor de Francisco.

