No solo soy testigo de de esta clase secreta en un lugar no revelado en Afganistán, sino de un acto de desafío contra los gobernantes talibanes, que desde hace un año y medio prohíben la educación secundaria y universitaria para mujeres y niñas.

Mi "montaña rusa"

Rechazada a las puertas de la escuela

Con solo siete años, una mujer me recibió y me dijo: "ninguna niña o mujer puede venir a la escuela".

“Poder decidir mi destino”

"Si no hubiera recibido mi educación, me habrían casado. Mi hermana estaría casada. Mi hermano estaría trabajando en alguna parte pese a ser menor. Pero, gracias a mi educación, me convertí en la matriarca de mi familia y eso me dio poder sobre mi destino", afirma.