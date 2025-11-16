Netanyahu reitera su oposición a a la creación de un Estado palestino antes de la votación en la ONU

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y miembros de su gabinete reiteraron este domingo 16 de noviembre su oposición a un Estado palestino, antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU vote el lunes un proyecto de resolución estadounidense sobre el plan de paz para Gaza.

El proyecto de resolución está concebido como parte del plan para un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, y busca dar el visto bueno a una administración de transición y una fuerza de seguridad internacional temporal en el territorio palestino.

A diferencia de los borradores anteriores, la última versión de la resolución menciona la posibilidad de un futuro Estado palestino, algo que el Gobierno de Israel rechaza.

Lea: Trump solicita al presidente israelí que indulte a Netanyahu, juzgado por corrupción

Netanyahu inició el Consejo de Ministros de este domingo afirmando que su oposición a un Estado palestino "no ha cambiado".

El primer ministro israelí enfrenta críticas de sus aliados en el gobierno, incluido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un político de ultraderecha que lo acusa de no haber respondido con más contundencia a la decisión de varios países occidentales de reconocer el Estado palestino.