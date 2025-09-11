Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de lanzar una "amenaza genocida" contra Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este jueves al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de proferir una "flagrante amenaza genocida" contra su país. La polémica surgió a raíz de unas declaraciones de Sánchez en las que el español justificaba las medidas de su gobierno para frenar la ofensiva en Gaza, afirmando que España no podía hacerlo militarmente porque "no tiene bombas nucleares", un comentario que fue duramente interpretado por el líder israelí.

A través de su cuenta en la red social X, Netanyahu escribió que las palabras de Sánchez representaban una "flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo". Este mensaje de Netanyahu se refiere a la comparecencia de Sánchez del pasado lunes en la Moncloa, donde anunció un paquete de nueve medidas para presionar a Israel, incluyendo la prohibición de entrada a dos ministros ultraderechistas israelíes.

Las palabras exactas de Sánchez a las que Netanyahu hace referencia fueron: "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo". Sánchez pronunció estas palabras para justificar su decisión de adoptar otras acciones, como el embargo de armas, para intentar frenar la situación en la Franja.

La respuesta de Israel no se hizo esperar. De forma inmediata, el gobierno de Netanyahu vetó la entrada a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud, Sira Rego, en lo que se considera un acto de represalia por las declaraciones y las medidas anunciadas por el gobierno de España. Este incidente agrava aún más la tensión diplomática entre ambas naciones, que ha sido palpable desde el inicio del conflicto en Gaza.

