El anuncio de la conversación ocurre días después de que el propio Trump mencionara el encuentro durante una declaración en el Despacho Oval. “Creo que vamos a hablar con Panamá el viernes. No estoy contento con lo que se ha comprometido, pero veremos”, afirmó el mandatario, sugiriendo que se buscan acuerdos relacionados con el Canal. Trump volvió a criticar los Tratados Torrijos-Carter de 1977 , los cuales permitieron la transferencia del Canal a Panamá, insinuando que EE. UU. “cometió un error” al cederlo.

Mulino anunció la llamada a través de la red social X, luego de que inicialmente dudara sobre su veracidad tras enterarse por terceros. “ Me confirmaron hace breves minutos que mañana hablaré con el presidente Trump ”, escribió.

Uno de los detonantes de la actual crisis ha sido el comunicado emitido por el Gobierno estadounidense el miércoles, en el que se aseguró que la Administración de Mulino había aceptado no cobrar peajes a los buques estadounidenses que transitan por el Canal, un supuesto acuerdo que ahorraría millones de dólares al año a EE. UU.. Sin embargo, Mulino desmintió tajantemente esta afirmación, calificándola como una “falsedad intolerable”.

Lea también: EE.UU. dice que sus buques no pagarán tarifas por transitar el Canal de Panamá pero la administración de la vía interoceánica lo niega

El presidente panameño, visiblemente molesto durante su rueda de prensa semanal, insistió en que no existe ningún acuerdo de ese tipo y que su gobierno mantiene su soberanía sobre la vía acuática. “Cualquier declaración en ese sentido es una manipulación de la información que no vamos a permitir”, enfatizó. La Autoridad del Canal de Panamá también rechazó el comunicado estadounidense, dejando claro que no hay cambios en las políticas de cobro de peajes.