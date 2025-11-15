Una mujer tiene un parto inesperado en el salón de su casa, no sabía que estaba embarazada

Es Valencia, España, la madrugada del pasado lunes terminó en una escena inesperada para Olivia Mínguez, una joven de 25 años que dio a luz en el salón de su casa sin saber que estaba embarazada. Minutos antes había terminado su jornada laboral en un restaurante cercano y comenzó a sentirse indispuesta. “Me sentía muy mal, con dolores”, relató después a un medio local. Lo que en un inicio parecía un malestar pasajero derivó en un parto repentino que tomó por sorpresa a toda la familia.

También lea: El sorprendente origen del ajo y los beneficios que aporta a la salud

Según el relato de Mínguez, los dolores se intensificaron cuando bajó al salón para pedir ayuda a su pareja y a su padre, con la intención de dirigirse a urgencias. Sin embargo, no hubo tiempo para salir de casa. El bebé nació allí mismo, mientras la joven esperaba a que la trasladaran al hospital. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 6:45, y varias patrullas de la Policía Local acudieron al domicilio para asistir a madre e hijo. Una agente se ocupó del recién nacido y otra pinzó el cordón umbilical hasta la llegada de los sanitarios, que posteriormente trasladaron a ambos al Hospital Clínico de Valencia.

La pareja de Olivia, Aitor Chaves, reconoció que el nacimiento inesperado lo dejó en shock. “No me esperaba nada”, afirmó, aunque destacó que el desconcierto inicial dio paso a la alegría por la llegada del bebé. La joven explicó que no había notado señales claras de embarazo durante los meses previos, salvo una leve hinchazón, lo que hizo que desconociera que estaba de nueve meses de gestación.

También le puede interesar: ¿Por qué la migraña está aumentando y qué puedes hacer para aliviarla? Esto dice la ciencia