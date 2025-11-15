Una mujer tiene un parto inesperado en el salón de su casa, no sabía que estaba embarazada

Es <b>Valencia, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/rosalia-rompe-records-datos-debut-album-lux-FH10424562 target=_blank>España</a></b>, la<b> madrugada del pasado lunes terminó en una escena inesperada para Olivia Míngue</b>z, una joven de <b>25 años que dio a luz en el salón de su casa sin saber que estaba embarazada.</b> Minu<b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/sorprendente-origen-del-ajo-beneficios-que-aporta-salud-BE10411990 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/migrana-esta-aumentando-que-hacer-para-aliviarla-esto-dice-ciencia-CF10403551 target=_blank></a>