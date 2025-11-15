Mundo
15 nov 2025 , 09:38

Una mujer tiene un parto inesperado en el salón de su casa, no sabía que estaba embarazada

Olivia Mínguez, de 25 años, dio a luz de forma repentina en su hogar en Valencia; tanto ella como el bebé evolucionan favorablemente tras un embarazo críptico que pasó inadvertido.

   
  • Una mujer tiene un parto inesperado en el salón de su casa, no sabía que estaba embarazada
    Olivia Minguez. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Es Valencia, España, la madrugada del pasado lunes terminó en una escena inesperada para Olivia Mínguez, una joven de 25 años que dio a luz en el salón de su casa sin saber que estaba embarazada. Minutos antes había terminado su jornada laboral en un restaurante cercano y comenzó a sentirse indispuesta. “Me sentía muy mal, con dolores”, relató después a un medio local. Lo que en un inicio parecía un malestar pasajero derivó en un parto repentino que tomó por sorpresa a toda la familia.

También lea: El sorprendente origen del ajo y los beneficios que aporta a la salud

Según el relato de Mínguez, los dolores se intensificaron cuando bajó al salón para pedir ayuda a su pareja y a su padre, con la intención de dirigirse a urgencias. Sin embargo, no hubo tiempo para salir de casa. El bebé nació allí mismo, mientras la joven esperaba a que la trasladaran al hospital. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 6:45, y varias patrullas de la Policía Local acudieron al domicilio para asistir a madre e hijo. Una agente se ocupó del recién nacido y otra pinzó el cordón umbilical hasta la llegada de los sanitarios, que posteriormente trasladaron a ambos al Hospital Clínico de Valencia.

La pareja de Olivia, Aitor Chaves, reconoció que el nacimiento inesperado lo dejó en shock. “No me esperaba nada”, afirmó, aunque destacó que el desconcierto inicial dio paso a la alegría por la llegada del bebé. La joven explicó que no había notado señales claras de embarazo durante los meses previos, salvo una leve hinchazón, lo que hizo que desconociera que estaba de nueve meses de gestación.

También le puede interesar: ¿Por qué la migraña está aumentando y qué puedes hacer para aliviarla? Esto dice la ciencia

Embarazo silencioso

Imagen de archivo de una mujer embarazada.
Imagen de archivo de una mujer embarazada. ( Foto: Internet. )

El caso de Mínguez es un ejemplo de lo que los especialistas denominan embarazo críptico o silencioso, una condición en la que la persona gestante desconoce su estado hasta etapas muy avanzadas o incluso hasta el mismo parto. Según expertos, la ausencia de síntomas evidentes y ciertos sangrados que pueden confundirse con la menstruación contribuyen a que estos embarazos pasen desapercibidos. Aunque este desconocimiento puede impedir controles médicos habituales y aumentar los riesgos, tanto Olivia como su hijo evolucionan favorablemente, según confirmó el Ayuntamiento de Valencia

Temas
Curiosidades
Salud
embarazo
Internacional
mundo
España
Noticias
Recomendadas