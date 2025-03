Mangino viajaba en el fatídico vuelo 571 junto al equipo amateur de rugby Old Christians Club rumbo a Chile cuando la aeronave se estrelló en los Andes argentinos el 13 de octubre de 1972. De las 45 personas a bordo, 33 sobrevivieron al impacto inicial, pero solo 16 lograron resistir las extremas condiciones durante más de dos meses. La tragedia, conocida como el “Milagro de los Andes” , dio origen a diversos libros y películas, incluida la reciente producción de J.A. Bayona.

El Old Christians Club lamentó su fallecimiento a través de la red social X, recordándolo con profundo dolor. Mangino, quien no era alumno del colegio Stella Maris como muchos de los pasajeros del vuelo, estuvo a punto de no abordar la aeronave. Durante los 72 días que pasó en la montaña, sufrió la fractura de una pierna y, pese a su discapacidad, desempeñó un papel clave en la supervivencia del grupo al derretir nieve para obtener agua potable.