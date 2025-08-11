Mundo
11 ago 2025 , 07:28

Los momentos políticos que marcaron a Colombia tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Uno de los principales sospechosos se encontraría en Ecuador, según las autoridades colombianas. A esto se suma la polarización política en el vecino país y una denuncia contra Gustavo Petro por los "discursos de odio" contra Uribe Turbay.

   
  Los momentos políticos que marcaron a Colombia tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay
    Fotografía de archivo del 13 de mayo de 2025 del senador Miguel Uribe en el Congreso en Bogotá.( EFE )
Registro
user placeholder

Redacción y EFE
La muerte del candidato y senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) fue uno de los hechos que más llamó la atención este lunes 11 de agosto de 2025 en Colombia y que generó múltiples reacciones en toda Sudamérica. Fue víctima de un ataque armado, el pasado 7 de junio, mientras participaba en una actividad preelectoral en la localidad de Fontibón, Bogotá, la captal de Colombia.

El principal sospechoso de la muerte de Uribe es un menor de edad, de 17 años, que fue detenido y estuvo bajo estrictas normas de seguridad en Colombia, pero luego escapó. Tambien se apresó a otras cinco personas entre las que figura Elder José Arteaga, alias El Costeño. La capturaron a inicios de julio y lo indagan como uno de los principales responsables del ataque a Uribe Turbay, informó la cadena CNN.

La Fiscalía de Colombia imputó a Carlos Eduardo Mora González, un segundo implicado. Según informaron medios colombianos, este segundo sospechoso, señalado por haber formado parte de la logística del atentado político, confesó presuntamente que el encagrado de planificar el atentado se apoda El Churco y que se encontraría en Ecuador, aunque no detalló su nacionalidad.

Ante esas aseveraciones, el pasado 16 de junio, la portavoz del Gobierno Nacional, Carolina Jaramillo, aseguró que las "fuentes de inteligencia" del Estado "no tienen información" sobre si el encargado de planificar el atentado contra el precandidato presidencial colombiano se ubica en territorio ecuatoriano.

Este hecho ahondó la polarización en Colombia. De hecho, desde varios sectores se pidió moderar el tono en la discusión política, en especial al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusan de ofender y amenazar a sus opositores, un problema que creció con la insistencia del mandatario en convocar por decreto una consulta popular para aprobar la reforma laboral.

"Me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades", declaró el mandatario.

Fuga de uno de los sospechosos

El pasado 29 de julio, la Procuraduría General de la Nación de Colombia confirmó la fuga del adolescente de 17 años investigado en el caso.

La institución manifestó el "rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal". El joven se encontraba en un Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Bogotá. Era una pieza importante para las investigaciones de la Fiscalía y Policía porque ofreció colaborar con la justicia.

Según lo que había adelantado, el menor de edad estuvo en reuniones anteriores al atentado, donde se planificó el crimen.

Denuncia a Petro por "discursos de odio"

El abogado de Uribe Turbay, Víctor Mosquera, informó, el 24 de junio de 2025, que presentó una denuncia contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los "discursos de odio" en su contra.

"En nombre de la familia de Miguel Uribe Turbay y de Miguel Uribe presentamos una denuncia penal en la Comisión de Acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, todo esto bajo el contexto de que durante estos tres años ha venido realizando discursos estigmatizantes y de odio contra Miguel Uribe Turbay", declaró Mosquera.

La defensa del senador precisó que hay más de 43 publicaciones en la red social X en las que Petro "ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra Miguel Uribe", y agregó: "no estoy relacionando que sea directamente (sic) con el atentado que sufrió, pero sí generó un ambiente que pudo haber llegado a este atentado".

