Los momentos políticos que marcaron a Colombia tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay

La muerte del candidato y senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) fue uno de los hechos que más llamó la atención este lunes 11 de agosto de 2025 en Colombia y que generó múltiples reacciones en toda Sudamérica. Fue víctima de un ataque armado, el pasado 7 de junio, mientras participaba en una actividad preelectoral en la localidad de Fontibón, Bogotá, la captal de Colombia.

El principal sospechoso de la muerte de Uribe es un menor de edad, de 17 años, que fue detenido y estuvo bajo estrictas normas de seguridad en Colombia, pero luego escapó. Tambien se apresó a otras cinco personas entre las que figura Elder José Arteaga, alias El Costeño. La capturaron a inicios de julio y lo indagan como uno de los principales responsables del ataque a Uribe Turbay, informó la cadena CNN.

La Fiscalía de Colombia imputó a Carlos Eduardo Mora González, un segundo implicado. Según informaron medios colombianos, este segundo sospechoso, señalado por haber formado parte de la logística del atentado político, confesó presuntamente que el encagrado de planificar el atentado se apoda El Churco y que se encontraría en Ecuador, aunque no detalló su nacionalidad.

Ante esas aseveraciones, el pasado 16 de junio, la portavoz del Gobierno Nacional, Carolina Jaramillo, aseguró que las "fuentes de inteligencia" del Estado "no tienen información" sobre si el encargado de planificar el atentado contra el precandidato presidencial colombiano se ubica en territorio ecuatoriano.

Este hecho ahondó la polarización en Colombia. De hecho, desde varios sectores se pidió moderar el tono en la discusión política, en especial al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusan de ofender y amenazar a sus opositores, un problema que creció con la insistencia del mandatario en convocar por decreto una consulta popular para aprobar la reforma laboral.

"Me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades", declaró el mandatario.

