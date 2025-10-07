Derrumbe en Madrid: un ecuatoriano entre los muertos

El derrumbe de un edificio en rehabilitación en el centro de Madrid dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, tras ser localizadas las últimas víctimas que permanecían desaparecidas. El accidente ocurrió en un inmueble que se estaba transformando en un hotel de cuatro estrellas.

Entre los fallecidos se encuentran una mujer y tres obreros, identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, todos empleados de la empresa constructora ANKA. Las víctimas tenían entre 30 y 50 años, y algunos desempeñaban cargos de responsabilidad en la obra.

Lea también: Al menos tres heridos por el derrumbe del piso de un edificio en obras en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confirmó la muerte de las cuatro personas y señaló que la identificación de los cadáveres ha sido realizada por las Policías Científicas de la Policía Municipal y Nacional.

El derrumbe, que afectó el interior del edificio y provocó el desplome de varios pisos, dejó también a tres obreros heridos, quienes recibieron atención médica y presentan lesiones leves o moderadas. La Policía Judicial se encarga de la investigación para determinar las causas exactas del accidente laboral.

Bomberos y equipos de emergencia continúan trabajando en las labores de desescombro y seguridad del área, mientras las autoridades locales aseguran que se seguirá un proceso riguroso para esclarecer cómo se produjo el derrumbe y evitar que se repitan accidentes similares.

Revise además: Volvió de España y el reencuentro con su abuela emocionó a millones en redes