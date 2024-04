Un migrante ecuatoriano rescató a un niño en la selva del Darién

Alejandro Bueno, un migrante ecuatoriano de 19 años, rescató a un niño de dos años en la selva del Darién, sitio inhóspito que conecta Colombia con Panamá y que sirve de ruta terrestre para los migrantes en su intención de llegar a Estados Unidos.

El joven ecuatoriano contó que la madre del pequeño ya no podía seguir caminando y le pidió que le ayude a llevar a su hijo hasta Panamá.

No pudo negarse. "Vi que el bebe tenía mucha sed, entonces pensé que si le dejó ahí no lo va a lograr. Y yo pudiendo ayudarle, si no lo hacía, no me iba a perdonar nunca", contó para Telemundo.

El compatriota caminó 10 horas hasta llegar a Bajo Chiquito, Panamá. Ahí entregó al menor, de nacionalidad venezolana, a la ONU.

"En la noche no quería dormir, decía que quería a su mami y lloraba. Fue algo muy duro, incluso me encariñé tanto con él que sentía que no le quería dejar. Solo le dije que espero que esté bien y que ojalá algún día le vuelva a ver", relató.

Hasta la fecha, aún se desconoce si el niño se ha podido juntar con su madre.

