Mundo
15 dic 2025 , 10:26

María Corina Machado se fracturó una vértebra en su viaje a Oslo, según un medio noruego

El medio noruego asegura que la opositora venezolana sufrió lesiones al salir de Venezuela.

   
  • María Corina Machado se fracturó una vértebra en su viaje a Oslo, según un medio noruego
    María Corina Machado llega al Grand Hotel tras su audiencia en el Palacio de Oslo, Noruega, el 12 de diciembre de 2025.( EFE )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, se fracturó una vértebra durante su complicado viaje a Oslo, Noruega, para recibir el galardón, según informó este lunes, 15 de diciembre, el diario noruego Aftenposten.

Lee más: El líder de la operación "Dinamita dorada", el plan secreto para sacar de Venezuela a María Corina Machado, habla con la BBC

De acuerdo a este medio, Machado ingresó al Hospital Universitario de Ullevål de Oslo, donde los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra.

El diario Aftenposten indica que la información fue confirmada por fuentes noruegas que están al tanto de la visita de Machado al hospital.

"El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto incluyó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas", declaró al diario noruego una fuente conocedora del caso.

La lesión en la espalda no impidió a Machado realizar numerosas actividades durante su estancia en Oslo, entre ellas una visita al Parlamento noruego (Storting).

La nobel de la Paz llegó a Oslo en la madrugada del jueves 11 de diciembre tras viajar en secreto en barco a la isla caribeña de Curazao, desde donde voló a Noruega haciendo escala en Estados Unidos.

Machado no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel celebrada el miércoles 10 de diciembre y fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió el galardón en su nombre.

Lee más: María Corina Machado llegó a Oslo, Noruega, y saludó a sus seguidores

¿Machado regresará a Venezuela estando herida?

Las lesiones detectadas obligarán a Machado a prolongar su estancia en Noruega mientras espera las recomendaciones de los médicos sobre el tratamiento a seguir.

La portavoz de Machado, Magalli Meda, confirmó esta noticia y aseguró que la opositora regresará a Venezuela.

Por su parte, una fuente de Aftenposten dijo que "ella (Machado) tiene plena intención de regresar a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue totalmente comprometida con su labor política y democrática. Al mismo tiempo, seguirá las recomendaciones que le indiquen los médicos".

De momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá en Noruega o si alargará su estancia para recibir tratamiento médico en el país escandinavo.

Lee más: María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

Temas
fractura
Venezuela
Oslo
heridas
columna
premio nobel de la paz
María Corina Machado
María Corina Machado
Noruega
Noticias
Recomendadas