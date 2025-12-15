María Corina Machado se fracturó una vértebra en su viaje a Oslo, según un medio noruego

<b>La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lider-opositora-venezolana target=_blank>líder opositora venezolana</a> y premio <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nobel-de-la-PAZ-2025 target=_blank>Nobel de la Paz 2025</a>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/maria-corina-machado target=_blank>María Corina Machado</a>, se <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fractura target=_blank>fracturó una vértebra</a> durante su complicado viaje a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/oslo target=_blank>Oslo</a>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/noruega target=_blank>Noruega</a>, para recibir el galardón</b>, según informó este <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/operacion-dinamita-dorada-plan-secreto-sacar-venezuela-maria-corina-MB10553593 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/espalda target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/maria-corina-machado-llego-a-oslo-noruega-y-saludo-a-sus-seguidores-FA10546737 target=_blank></a></b>