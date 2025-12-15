María Corina Machado se fracturó una vértebra en su viaje a Oslo, según un medio noruego

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, se fracturó una vértebra durante su complicado viaje a Oslo, Noruega, para recibir el galardón, según informó este lunes, 15 de diciembre, el diario noruego Aftenposten.

De acuerdo a este medio, Machado ingresó al Hospital Universitario de Ullevål de Oslo, donde los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra.

El diario Aftenposten indica que la información fue confirmada por fuentes noruegas que están al tanto de la visita de Machado al hospital.

"El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto incluyó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas", declaró al diario noruego una fuente conocedora del caso.

La lesión en la espalda no impidió a Machado realizar numerosas actividades durante su estancia en Oslo, entre ellas una visita al Parlamento noruego (Storting).

La nobel de la Paz llegó a Oslo en la madrugada del jueves 11 de diciembre tras viajar en secreto en barco a la isla caribeña de Curazao, desde donde voló a Noruega haciendo escala en Estados Unidos.

Machado no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel celebrada el miércoles 10 de diciembre y fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió el galardón en su nombre.

