Maduro no ofreció abandonar el poder ni liberar presos políticos; leyó una proclama de Cipriano Castro

Desinformación, tensiones con Estados Unidos y la respuesta de María Corina Machado

   
    Nicolás Maduro( Foto: Internet. )
En redes sociales circuló la versión de que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, ofreció liberar a todos los presos políticos y abandonar el poder durante el “Acto de Soberanía y la Paz”. Sin embargo, esta información es falsa.

No, Maduro no ofreció ayer abandonar el poder y liberar a los presos políticos. Leyó una proclama de Cipriano Castro, antes de ser derrocado, en la que ofrecía abandonar el poder y liberar a los presos políticos. Sin embargo, la elección de tal proclama no deja de ser curiosa”, aclaró Emmanuel Rincón, editor en jefe de RepúblicaUSA.

Maduro recitó un fragmento de un discurso de 1902 del entonces presidente Cipriano Castro. Aunque aclaró antes de leerlo que se trataba de palabras históricas, varios medios y usuarios de redes sociales atribuyeron erróneamente esas frases Nicolás Maduro. Plataformas como radios, revistas y otros medios digitales difundieron la información sin precisar el contexto.

Escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Buque de guerra estadounidense.
Buque de guerra estadounidense. ( Foto: Internet. )

El episodio ocurre en medio de una creciente tensión política y militar. El 19 de agosto, Estados Unidos desplegó tres buques de guerra con alrededor de 4 000 soldados cerca de las costas venezolanas. Según Washington, la misión busca detener “el flujo de drogas hacia su país”.

El régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración”, señaló la Casa Blanca el martes 19 de agosto, recordando además que EE. UU. no reconoció la reelección de Maduro en julio de 2024.

Este movimiento militar revive los temores de una intervención directa de Washington en la región, considerando que a lo largo del siglo XX la potencia norteamericana apoyó golpes de Estado e intervenciones en varios países latinoamericanos.

La respuesta de María Corina Machado

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado criticó duramente al gobierno de Maduro por la convocatoria a civiles a sumarse a las milicias. Desde su cuenta en la red X, la excandidata presidencial calificó como “un espectáculo cruel” y denunció que el régimen ha intentado silenciar la victoria opositora en las elecciones del 28 de julio.

Hoy presenciamos un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó: con mentira, con chantaje, con odio, con violencia... Estos criminales saquearon al país, separaron a nuestras familias, cometieron crímenes horrendos y violaron Derechos Humanos por los cuales hoy son buscados en todo el mundo”, expresó.

Machado llamó a los venezolanos a la “desobediencia civil” y a no dejarse manipular por el oficialismo. “Las plazas vacías de toda Venezuela hoy anuncian el futuro que se aproxima. No tengas miedo. No estás solo”, concluyó.




