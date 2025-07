La canciller de Colombia, Laura Sarabia, renuncia por diferencias con el Gobierno de Gustavo Petro

La canciller colombiana, Laura Sarabia, quien fue mano derecha del presidente Gustavo Petro, presentó este jueves 3 de julio su renuncia al cargo por diferencias con algunas decisiones del Gobierno.

"Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público", manifestó Sarabia en una carta dirigida a Petro.

La canciller, que estaba en el cargo desde el pasado 25 de enero, agregó: "Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar".

La dimisión de Sarabia se produce en medio de una controversia interna por el manejo del contrato para la fabricación de pasaportes, que ya costó el cargo al primer canciller de Petro, Álvaro Leyva, ahora enfrentado con el presidente, que lo acusa de conspirar para sacarlo del poder.

"En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar", agregó en su carta la canciller, quien se encuentra de visita en República Checa.