Italia: hombre se disfrazó de su madre fallecida paraseguir cobrando su pensión

Las dudas comenzaron en una oficina municipal del norte de Italia, cuando el personal notó detalles que no coincidían con la apariencia de la mujer que decía ser Graziella Dall’Oglio. El vello oscuro visible en su cuello y manos despertó una alerta que, sin saberlo, desencadenaría el hallazgo de un caso mucho más grave.

A partir de esa observación, la policía de Mantua inició una verificación que los llevó a identificar al verdadero solicitante: el hijo de Dall’Oglio, un hombre de 57 años que habría intentado renovar el documento de identidad de su madre fallecida.

Las autoridades informaron que la mujer murió en 2022 a los 82 años, pero su defunción nunca fue reportada.

La investigación reconstruyó el intento de suplantación. El hombre, exfermero, habría utilizado maquillaje, una peluca y prendas de su madre para presentarse en el ayuntamiento.

Imágenes de seguridad confirmaron que incluso llegó al lugar conduciendo un vehículo mientras llevaba el disfraz, pese a que la anciana no tenía permiso de conducir.

Tras ser interceptado, los agentes acudieron a la vivienda familiar. Allí, dentro de un armario ubicado en la lavandería, hallaron el cuerpo momificado de la mujer, envuelto en sacos de dormir. Los investigadores sostienen que su hijo habría extraído líquidos corporales para retrasar la descomposición.

Actualmente, el hombre permanece en prisión preventiva mientras la Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia que permitirá confirmar la causa de muerte. Se enfrenta a cargos por ocultación de cadáver, suplantación de identidad, fraude al Estado y falsificación de documento público.