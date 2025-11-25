Dos mujeres y dos hombres fueron detenidos por el robo al Museo del Louvre, en Francia

De acuerdo con la Fiscalía de París, un hombre de 38 años fue detenido la mañana de este martes, acusado de “robo en banda organizada” y “asociación de malhechores”. Junto a él, también fueron arrestados otros tres sospechosos: un hombre de 39 años y dos mujeres de 31 y 40 años, todos originarios de la región parisina.

La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló que el perfil de los detenidos resulta inusual para los estándares tradicionales del crimen organizado. No obstante, advirtió que este tipo de involucramiento puede escalar con facilidad hacia delitos de mayor gravedad, especialmente cuando existen indicios de planificación y coordinación entre los participantes.

El principal detenido de hoy ya contaba con antecedentes policiales y proviene de la misma zona que los dos individuos capturados previamente, el 25 y el 29 de octubre, lo que refuerza la hipótesis de una red local articulada para cometer el robo.

