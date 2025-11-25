Mundo
Dos mujeres y dos hombres fueron detenidos por el robo al Museo del Louvre, en Francia

La Fiscalía de París precisó que no se dará más información sobre los cargos que se les imputan hasta que finalice su detención preventiva.

   
    Foto de archivo del Museo del Louvre de París.( EFE )
De acuerdo con la Fiscalía de París, un hombre de 38 años fue detenido la mañana de este martes, acusado de “robo en banda organizada” y “asociación de malhechores”. Junto a él, también fueron arrestados otros tres sospechosos: un hombre de 39 años y dos mujeres de 31 y 40 años, todos originarios de la región parisina.

La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló que el perfil de los detenidos resulta inusual para los estándares tradicionales del crimen organizado. No obstante, advirtió que este tipo de involucramiento puede escalar con facilidad hacia delitos de mayor gravedad, especialmente cuando existen indicios de planificación y coordinación entre los participantes.

El principal detenido de hoy ya contaba con antecedentes policiales y proviene de la misma zona que los dos individuos capturados previamente, el 25 y el 29 de octubre, lo que refuerza la hipótesis de una red local articulada para cometer el robo.

Los objetos robados del Museo del Louvre

El atraco al museo ocurrió el 19 de octubre de 2025 y ya es catalogado como “el robo del siglo”, no solo por las pérdida, sino también por la sorprendente rapidez con la que se llevó a cabo, en apenas siete minutos. Entre los objetos sustraídos se encuentran valiosas joyas de la corona francesa, incluyendo 8.700 diamantes, 34 zafiros, 38 esmeraldas y más de 200 perlas, un conjunto cuyo valor asciende a aproximadamente 88 millones de euros.

La investigación continúa abierta y las autoridades francesas no descartan nuevas detenciones en los próximos días, mientras se trabaja para recuperar las piezas históricas y desmantelar por completo la estructura delictiva implicada.

