"En un momento ella me dijo que estaba oscureciendo", le dijo Rana a la BBC. "Estaba asustada. Me preguntó a qué distancia estaba mi casa. Me sentí paralizada e impotente".

"Los perseguiré hasta el último día de mi vida"

"No puedo imaginar que alguien haya experimentado este sentimiento o pueda soportarlo. Hablo con mi hija y está herida y no puedo localizarla. Me dice que venga a llevarla y no puedo. Me dice que tiene hambre y no puedo darle de comer. Me dice que siente frío y no puedo calentarla".