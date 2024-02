"¿Está muy cerca?"

Rana no podía hacer nada excepto seguir conversando.

"Hacía mucho frío y llovía", explicó Wissam. "Le dije a Hind que fuera en el auto porque no quería que sufriera bajo la lluvia".

"Déjalos dormir"

"Escóndete debajo de los asientos", le dice el equipo. "No dejes que nadie te vea".

"Estaba temblando, triste, pidiendo ayuda", recordó Rana. "Nos dijo que (sus familiares) estaban muertos. Pero luego los describió como 'durmiendo'. Entonces le dijimos 'déjalos dormir, no queremos molestarlos'".

"En un momento, ella me dijo que estaba oscureciendo", le dijo Rana a la BBC. "Estaba asustada. Me preguntó a qué distancia estaba mi casa. Me sentí paralizada e impotente".