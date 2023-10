Un padre israelí relata el momento cuando Hamás secuestró a su esposa e hijas

Yoni Asher es un hombre israelí cuya esposa y dos hijas pequeñas han sido tomadas como rehenes por Hamás, a raíz del ataque del grupo militante contra el país desde la Franja de Gaza durante el fin de semana.

El primer indicio que tuvo de que su familia estaba dentro de Gaza fue a través del rastreo del teléfono móvil de su esposa. Su esposa Doron y sus dos hijos, Raz, de 5 años, y Aviv, de 3, se estaban quedando con familiares cerca de la frontera con el enclave palestino cuando los milicianos atacaron.

Le puede interesar: 3 claves para entender por qué el ataque del grupo islámico palestino Hamás a Israel no tiene precedentes

Yoni le dijo a la BBC: "El sábado, alrededor de las 10:30 de la mañana, fue la última llamada cuando hablé con mi esposa. Me dijo que terroristas de Hamas habían entrado en la casa (...) estaban en la habitación segura y luego se desconectó la llamada. Más tarde, logré localizar su móvil y estaba dentro de Gaza".

Más tarde ese mismo día, sus peores temores se confirmaron cuando reconoció a su familia en un video de personas siendo cargadas en la parte trasera de un vehículo.

"Son solo bebés. Ni siquiera son chicas. Son bebés", clamó Asher a quienes secuestraron a su familia, en otra entrevista con el canal TODAY.

Revise: Una participante de reality colombiano se quedó atrapada en un búnker en Israel

"Me dirijo a todos los que están dispuestos a escuchar, no importa si es la persona que las están reteniendo, o la comunidad nacional, o cualquier otra persona. El mensaje es que son bebés. Los bebés, las mujeres, las familias están fuera de los límites. No se pueden simplemente tomarlos, mantenerlos en cautiverio", señaló.