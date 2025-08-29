Hombre se prende fuego en aeropuerto de Kazajistán tras discusión con su pareja

El pasado 25 de agosto un hombre se prendió fuego dentro del Aeropuerto Internacional de Almaty, en Kazajistán, después de discutir con su pareja por no poder abordar un vuelo, en las cámaras de seguridad se muestra al individuo rociandosé con gasolina cerca de un mostrador de boletos antes de encenderse con un encendedor y se presume que estaba bajo los efectos del alcohol al momento del suceso.

El personal de seguridad del aeropuerto intervino rápidamente y logró apagar las llamas con extintores. Según medios locales, el hombre sufrió quemaduras graves y fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

