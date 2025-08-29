Mundo
29 ago 2025 , 12:26

Hombre se prende fuego en aeropuerto de Kazajistán tras discusión con su pareja

El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Almaty y el afectado fue trasladado con quemaduras graves a un hospital.

   
    Aeropuerto Internacional Almaty ( Internet )
El pasado 25 de agosto un hombre se prendió fuego dentro del Aeropuerto Internacional de Almaty, en Kazajistán, después de discutir con su pareja por no poder abordar un vuelo, en las cámaras de seguridad se muestra al individuo rociandosé con gasolina cerca de un mostrador de boletos antes de encenderse con un encendedor y se presume que estaba bajo los efectos del alcohol al momento del suceso.

El personal de seguridad del aeropuerto intervino rápidamente y logró apagar las llamas con extintores. Según medios locales, el hombre sufrió quemaduras graves y fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

El hecho se suma a otro incidente reciente en la región de Almaty, donde el policía Abylaikhan Oralbekov evitó un incendio en un edificio residencial.

Mientras estaba de servicio, detectó humo saliendo de un departamento y gracias a su experiencia como bombero, logró apagar el fuego con un extintor antes de que se propagara, recibiendo luego el apoyo de otros bomberos.

Estos episodios destacan la rápida intervención de autoridades y personal de seguridad para contener situaciones que podrían haberse convertido en tragedias mayores.

