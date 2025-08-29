Hombre se prende fuego en aeropuerto de Kazajistán tras discusión con su pareja

El pasado 25 de agosto un hombre <b>se prendió fuego dentro del </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/aeropuerto target=_blank>Aeropuerto Internacional</a><b> </b>de Almaty, en Kazajistán, <b>después de discutir con su pareja </b>por no poder abordar un vuelo, en las cámaras de<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/alcohol target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seguridad target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/katrina-mitch-los-peores-huracanes-de-la-historia-HD10020676 target=_blank></a>