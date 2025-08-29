EE. UU.: Padre de Fletcher Merkel, niño fallecido en el tiroteo de Minneapolis, rompe el silencio con un emotivo mensaje

Jesse Merkel, padre de Fletcher Merkel, el niño de 8 años que perdió la vida en el reciente tiroteo en Minneapolis, ha compartido un emotivo mensaje que ha conmovido a toda la comunidad. A través de sus palabras, transmitió el profundo dolor que embarga a su familia y pidió que el recuerdo de su hijo no quede marcado únicamente por la tragedia.

Queremos que recuerden a Fletcher por lo que era y no por el acto que acabó con su vida, expresó Jesse Merkel, con la voz rota por la tristeza. En su declaración, también tuvo un gesto de empatía hacia los familiares del otro menor fallecido en el tiroteo. Les deseo que puedan conseguir algo parecido a la paz, como intentaremos encontrar nosotros, dijo.

Fletcher, descrito por quienes lo conocían como un niño alegre, curioso y lleno de vida, se ha convertido en un símbolo de la devastación que dejan los actos de violencia armada. Su padre quiso hacer un llamado a todas las familias, instándolas a valorar cada momento con sus seres queridos: Den un abrazo y un beso más a sus hijos, pidió.

La declaración final de Jesse resume el amor de una familia destrozada, pero unida en el duelo: Te queremos, Fletcher. Siempre estarás con nosotros.

La comunidad de Minneapolis continúa de luto mientras se investigan los hechos y se organizan homenajes a las víctimas. La conversación sobre la violencia armada y su impacto en los más inocentes vuelve a ocupar un lugar central en el debate público.