Gustavo Petro declarará como organizaciones terroristas a disidencias de las FARC y Clan del Golfo

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , afirmó este jueves que su Gobierno declarará como organizaciones “terroristas” al Clan del Golfo , que es la principal banda criminal del país, y a dos disidencias de las antiguas FARC , que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

El mandatario recordó qué terroristas son aquellos actos violentos que buscan “irradiar pánico” en la población civil, a diferencia de los “combates entre fuerzas que portan armas” , como los dos atentados perpetrados este jueves en los departamentos de Valle de Cauca (suroeste) y Antioquia (noroeste).

La violencia del conflicto armado se recrudeció este jueves en Colombia con dos atentados contra un helicóptero de la Policía y una base de la Fuerza Aérea que dejaron al cinco muertos y decenas de heridos y llevaron a distintos sectores a exigir al Gobierno acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.

Lea: Petro afirma que una operación de EE.UU. contra Venezuela sería como otra Siria

En el primer ataque, al parecer con un dron contra un helicóptero de la Policía que transportaba uniformados para la erradicación de cultivos ilícitos en la localidad de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), murieron ocho uniformados y otros ocho quedaron heridos.

El segundo fue un atentado con un camión cargado con explosivos contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, la principal base aérea de Cali, capital del Valle del Cauca (suroeste), donde murieron al menos cinco personas y 36 quedaron heridas.

Ambos ataques fueron atribuidos por el presidente colombiano, Gustavo Petro, al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, liderada por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, que opera en departamentos del sur, el este y el oeste de Colombia.