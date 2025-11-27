La gripe supera el umbral epidémico en España tras un incremento reciente de casos

La gripe ya superó el umbral epidémico tras un nuevo incremento de contagios en los centros de salud. En la última semana se registraron 112,2 casos por cada 100 000 habitantes, una cifra muy superior a los 12,8 casos del mismo periodo del año pasado.

Así se desprende del último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, que refleja un aumento generalizado de todas las infecciones respiratorias entre el 17 y el 23 de noviembre hasta llegar a una tasa de 519,3 casos en Atención Primaria, 37 puntos más que una semana antes.

No obstante, este incremento aún no se deja notar en los hospitales, en los que la cifra se mantiene estable en 2,6.

Los síntomas más comunes de la gripe esta temporada son la tos, la fiebre, el malestar general y la congestión nasal.

El informe también refleja un aumento de las infecciones por VRS, que pasan de 11,6 a 20,3 casos en los centros de salud. Los síntomas predominantes del VRS son la tos, la congestión nasal y la fiebre.

Por otro lado, la incidencia de covid-19 continúa descendiendo, pasando de 10,6 a 4,2 casos en Atención Primaria, y se mantiene en 0,6 % en hospitales. Los síntomas más frecuentes incluyen tos, malestar general y dolor de garganta.