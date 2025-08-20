Mundo
Gaza: Huérfanos lloran en su ceremonia de graduación al recordar a sus padres

Más de 1 000 niños participaron en una ceremonia marcada por el dolor y la resiliencia.

   
En Khan Younis, Gaza, lo que suele ser una celebración familiar se transformó en un conmovedor recordatorio de la guerra. Más de 1 000 niños huérfanos participaron este lunes en una ceremonia de graduación sin la presencia de sus padres, víctimas del conflicto.

Con togas y birretes, los pequeños subieron y entre lágrimas, recibieron sus diplomas en el centro Al Wafaa Village, que abrió en enero para brindar refugio y apoyo a huérfanos. Se trata de la primera promoción de graduados en la institución.

Los niños estaban emocionados porque recordaban a sus padres, a quienes extrañan profundamente. Muchos han conocido la pérdida incluso antes de empezar la escuela”, relató el periodista palestino Abdallah Al Attar, quien compartió imágenes del acto en redes sociales.

Las cifras reflejan la magnitud de la tragedia: desde octubre de 2023, más de 39 000 menores han quedado huérfanos en Gaza, de los cuales 17 000 perdieron a ambos padres, según datos oficiales. Autoridades locales señalan que esta es la mayor crisis de orfandad en la historia moderna.

El conflicto, que lleva más de 22 meses, ha dejado a más de 5 000 familias con un único sobreviviente, la mayoría niños, según indicó Ismail Al Thawabteh, del gobierno gazatí. La ONU ya incluyó a Israel por segundo año consecutivo en su lista de la vergüenza por violaciones graves contra menores.

