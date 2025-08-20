Gaza: Huérfanos lloran en su ceremonia de graduación al recordar a sus padres

En Khan Younis, Gaza, lo que suele ser una celebración familiar se transformó en un conmovedor recordatorio de la guerra. Más de 1 000 niños huérfanos participaron este lunes en una ceremonia de graduación sin la presencia de sus padres, víctimas del conflicto.

Con togas y birretes, los pequeños subieron y entre lágrimas, recibieron sus diplomas en el centro Al Wafaa Village, que abrió en enero para brindar refugio y apoyo a huérfanos. Se trata de la primera promoción de graduados en la institución.

