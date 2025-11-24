Fuertes explosiones en la capital de Ucrania tras una alerta de misiles

Varias explosiones sacudieron la capital ucraniana en la madrugada del martes, después de que se activara una alerta aérea en todo el país.

"Hay una amenaza de misiles en toda Ucrania", advirtieron las fuerzas aéreas en Telegram, mientras que el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkatchenko, informó de una amenaza de proyectiles balísticos.

"Hay drones Shahed y misiles de crucero enemigos en el aire. También hay una amenaza de lanzamiento de misiles balísticos y (misiles) Kinjal", añadió el funcionario.

La defensa aérea fue activada y "está derribando objetivos enemigos", precisó, pidiendo a la población que permanezca en los refugios.

