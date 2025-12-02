Fiscalía de Colombia pide cárcel para Nicolás Petro Burgos, hijo del Presidente, por presunto lavado de activos

El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos sumó un nuevo capítulo determinante tras la intervención de la Fiscalía este martes 2 de diciembre de 2025, que pidió que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro sea enviado a un centro carcelario, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La fiscal del caso, Lucy Laborde señaló que los indicios apuntan a una participación directa de Petro Burgos en la gestión y facilitación de convenios entre la fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico.

La funcionaria explicó que existían elementos suficientes para considerar que el investigado actuó con conocimiento de las implicaciones de sus decisiones, lo que motivó la solicitud de medida de aseguramiento.

Más adelante, en la diligencia, la Fiscalía añadió un componente adicional que encendió las alertas dentro del proceso.

Se reveló que a su despacho llegó un documento firmado por el propio Petro Burgos, en el que se hacía mención a una noticia criminal antes de que él figurara oficialmente dentro de la investigación, lo que sugiere la posibilidad de acceso previo a información que debía mantenerse bajo reserva.