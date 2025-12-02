Cómo los tentáculos del narcotráfico se están infiltrando en Bélgica, un país en el corazón de la Unión Europea

Título del autor, BBC News Mundo

A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda "urgente" al gobierno de su país.

La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).

"¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado", acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.

La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una "amenaza organizada que mina las instituciones".

"Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial", añadió.

Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.

Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.

Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Agentes de aduanas buscan drogas en un contenedor el 11 de julio de 2023 en el puerto de Amberes, Bélgica. Cada vez más cocaína procedente de Sudamérica llega a este puerto belga.

"La acusación es exagerada"

"Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína", le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.

"Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas", prosigue.

"Pienso que la acusación de 'narcoestado' es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda", añade.

El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.

Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Miembros del cuerpo antidrogas de República Dominicana vigilan paquetes de presunta cocaína que tenían como destino Bélgica, el 6 de diciembre de 2024.

Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.

Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.

En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.

La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.

1.977 casos de tráfico de drogas

Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.

En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.

Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.

También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Esta fotografía muestra la incautación de unos 200 kilogramos de cocaína en la comisaría de la Policía Federal de Flandes Oriental, Bélgica, el 21 de junio de 2021. Fue encontrada en un barco que transportaba zumo de naranja desde Santos, Brasil.

Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliendose del control de las autoridades.

En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.

De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.

Muertes relacionadas con las drogas

También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.

"Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga", explica la criminóloga Letizia Paoli.

"Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años", matiza.

La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.

También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.

La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: "Son peticiones realmente razonables y necesarias".

Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.

En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitariac, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.