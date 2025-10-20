Mundo
20 oct 2025 , 20:17

El expresidente de EE.UU. Joe Biden finaliza su radioterapia contra el cáncer

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden finalizo su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata, del que fue diagnosticado en mayo de 2025.

   
  • El expresidente de EE.UU. Joe Biden finaliza su radioterapia contra el cáncer
    Fotografía de archivo del expresidente de Estados Unidos Joe Biden, en Washington D. C. (EE.UU.). ( EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden finalizó este lunes su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata, que padece desde 2023.

LEA: EE. UU.: Inicia demolición parcial de la Casa Blanca para construir salón de baile promovido por Trump

Biden, de 82 años, tocó una campana dentro del centro médico de Penn Medicine, en Pensilvania, luego de su última sesión, según un video publicado en Instagram por su hija Ashley Biden.

La hija del exmandatario demócrata agradeció a los médicos y enfermeras por la atención que ha recibido su padre durante su actual tratamiento.

Un vocero de Biden dijo a la cadena ABC News que no existe claridad por el momento sobre la posibilidad de que el ex jefe de Estado necesite seguir con la radioterapia.

El cáncer de próstata de Biden fue detectado durante un chequeo rutinario y, según su equipo médico, se trató de un tumor localizado y de crecimiento lento.

En aquel momento, los galenos del ex gobernante señalaron que el pronóstico era positivo y que no se habían detectado signos de metástasis.

LEA: Nuevo examen de ciudadanía en EE. UU.: más preguntas y mayor dificultad

Temas
Joe Biden
tratamiento cáncer
expresidente EEUU
cáncer de próstata
radioterapia
Joe Biden
EEUU
Noticias
Recomendadas