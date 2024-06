El primer ministro belga, Alexander De Croo, del partido liberal flamenco Open Vld, anunció este domingo 9 de junio su dimisión tras los malos resultados obtenidos por su formación en las elecciones federales y regionales en Bélgica.

"Para nosotros fue una noche especialmente difícil, perdimos", dijo un De Croo conmovido, que no pudo evitar las lágrimas en una comparecencia en la que felicitó a los ganadores, el partido nacionalista flamenco N-VA y el de ultraderecha Vlaams Belang, así como al partido socialista flamenco Vooruit, que también logró buenos resultados.

Lea también: Macron disuelve la Asamblea Nacional de Francia y convoca a elecciones anticipadas

Reflexionando sobre los malos resultados del partido liberal flamenco, que contrastan con los buenos logrados por los liberales francófonos (MR) en Bruselas y Valonia, De Croo consideró que solo ha sido "la figura decorativa de esta campaña".

"Este no es el resultado que esperaba y no eludiré mis responsabilidades. A partir de mañana dimitiré como primer ministro (...) Me concentraré plenamente en los asuntos de actualidad. Prepararé todo para una buena transmisión a mi sucesor o sucesores", señaló.

Al evaluar los resultados obtenidos, De Croo admitió que por ahora su formación tiene "muchas más preguntas que respuestas", pero aseguró que su partido es "combativo y resiliente" y volverá "más fuerte".

Revise además: La Unión Europea insta a acuerdos globales para proteger los océanos