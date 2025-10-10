Ecuatoriano detenido en Madrid por presunta participación en violación a niña junto a boliviano

Un hombre boliviano, de 38 años, fue detenido en Madrid por violar a su hija de ocho años en su propio domicilio, junto con otros dos hombres que compartían la vivienda, un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24.

Los arrestos tuvieron lugar el sábado 4 de octubre, después de que la madre de la niña se percatara de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamara a la Policía.

Los agentes recibieron el aviso de la madre a primera hora de la mañana, que muy alterada denunció los hechos y comunicó que temía que no era la única vez que había tenido lugar un acto así.

La Policía llegó a la vivienda, situada en un barrio del sur de la capital, y agentes del servicio de emergencias confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor, por la que finalmente fueron detenidos los tres hombres, que se encontraban en el domicilio, y fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.

En una de las habitaciones de la vivienda los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes.