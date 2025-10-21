Europa
21 oct 2025 , 08:24

Anciana de 82 años es agredida brutalmente en el metro de Ámsterdam tras intentar evitar que un hombre ingrese sin pagar

El video difundido por la Policía muestra el momento en que la víctima es golpeada en la estación Ganzenhoef, desatando una búsqueda ciudadana.

   
    Foto referencia del metro de Ámsterdam, Países Bajos( Fons Heijnsbroek [Unsplash] )
user placeholder

Redacción
La Policía de Ámsterdam en Países Bajos, solicitó la colaboración ciudadana para identificar y detener a un hombre que agredió violentamente a una mujer de 82 años en la estación de metro Ganzenhoef. El ataque, captado por las cámaras de seguridad el pasado 26 de mayo, se produjo después de que la anciana intentara evitar que el sujeto evadiera el pago del billete en la puerta acceso.

La grabación, difundida por la policía neerlandesa, muestra cómo el agresor se coloca justo detrás de la víctima esperando colarse al momento en que ella utilizaba su tarjeta. Cuando la anciana se percató de su intención, hizo un breve intento por impedirlo deteniéndose en la entrada. En respuesta, el hombre la empujó con fuerza, y luego le propinó varios golpes contundentes en la oreja y el pecho.

La agresión fue de tal brutalidad que, según medios locales, la mujer fue golpeada hasta perder el conocimiento. En el video se observa al sujeto, vestido con una gorra y una chaqueta verde, abandonar tranquilamente la escena usando las escaleras mecánicas, dejando a la víctima gritando pidiendo ayuda sin que hubiera nadie cerca para asistirla en ese momento.

A pesar del impacto de la agresión, la anciana logró tomar el metro y se dirigió a la estación Amsterdam Central. Allí pudo acercarse a un empleado de GVB (la empresa de transporte público local) para pedir ayuda, pero poco después se sintió mal y se desvaneció. Paramédicos acudieron al lugar para atenderla y posteriormente la trasladaron a su casa.

El incidente demuestra un creciente problemática en la evasión de tarifas y la violencia en el transporte público en Países Bajos, un problema que llevó al gobierno a aumentar las multas por colarse a principios de octubre. Según cifras de la compañía nacional de ferrocarriles NS, las multas por evasión de tarifas se han casi duplicado en los últimos años, un aumento que las autoridades asocian con un incremento en los problemas de orden y seguridad.

La Policía hizo un llamado urgente en redes sociales, compartiendo las imágenes del agresor, que todavía no ha sido identificado. La difusión del video y las fotografías es una medida extrema utilizada solo cuando otras vías de investigación han fallado, con la esperanza de que la ciudadanía ayude a localizar a este individuo por el ataque atroz a una persona mayor que solo intentaba evitar que se cometiera una falta.

