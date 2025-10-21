Anciana de 82 años es agredida brutalmente en el metro de Ámsterdam tras intentar evitar que un hombre ingrese sin pagar

La Policía de Ámsterdam en Países Bajos, solicitó la colaboración ciudadana para identificar y detener a un hombre que agredió violentamente a una mujer de 82 años en la estación de metro Ganzenhoef. El ataque, captado por las cámaras de seguridad el pasado 26 de mayo, se produjo después de que la anciana intentara evitar que el sujeto evadiera el pago del billete en la puerta acceso.

La grabación, difundida por la policía neerlandesa, muestra cómo el agresor se coloca justo detrás de la víctima esperando colarse al momento en que ella utilizaba su tarjeta. Cuando la anciana se percató de su intención, hizo un breve intento por impedirlo deteniéndose en la entrada. En respuesta, el hombre la empujó con fuerza, y luego le propinó varios golpes contundentes en la oreja y el pecho.

La agresión fue de tal brutalidad que, según medios locales, la mujer fue golpeada hasta perder el conocimiento. En el video se observa al sujeto, vestido con una gorra y una chaqueta verde, abandonar tranquilamente la escena usando las escaleras mecánicas, dejando a la víctima gritando pidiendo ayuda sin que hubiera nadie cerca para asistirla en ese momento.

Leer más: Tormenta Amy golpea el norte de Europa con fuerza