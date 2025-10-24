EE.UU.
VIDEO | EE.UU. elimina a seis personas de Tren de Aragua en ataque nocturno en el Caribe

La operación se realizó en aguas internacionales bajo la dirección del presidente Donald Trump; ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

   
    Imágen muestra el ataque de EE. UU. contra buque de Tren de Aragua.( RRSS )
Durante la noche, el Departamento de Guerra de Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Tren de Aragua (TdA), una organización considerada como terrorista designada (OTD) y dedicada al tráfico de drogas en la región del Caribe.

Según informó el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el buque había sido identificado previamente por la inteligencia estadounidense por su participación en el contrabando ilícito de narcóticos y se encontraba transitando por una ruta conocida de tráfico de drogas. Durante la operación, seis hombres ligados a la organización murieron y no se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Hegseth enfatizó que, al igual que con Al-Qaeda, cualquier grupo o individuo que trafique drogas en el hemisferio será rastreado, enfrentado y neutralizado: “De día o de noche, mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, los cazaremos y los eliminaremos”, señaló.

