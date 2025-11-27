EE.UU.
Donald Trump anuncia la muerte de una agente tras tiroteo cerca a la Casa Blanca

Tras el tiroteo ocurrido cerca a la Casa Blanca dos agentes nacionales resultaron heridos, hoy se confirmó la muerte de uno de ellos.

   
    Captura de video tomado de una transmisión de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración este jueves, desde Palm Beach (FL, EE.UU.)( Casa Blanca / EFE )
El tiroteo ocurrido cerca a la Casa Blanca en Washington, el 26 de noviembre de 2025, dejó dos guardias nacionales heridos, el día de hoy 27 de noviembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dio a conocer que una de los dos agentes había muerto.

La mujer asesinada se identificaba como Sarah Beckstrom, "Una de las integrantes de la guardia nacional muy respetada, joven, una persona magnífica, que comenzó su servicio en junio de 2023", según el presidente.

La palabras del mandatario describió la situación como "Quiero expresar la angustia y el horror de toda nuestra nación ante el ataque terrorista ocurrido ayer en la capital de nuestro país"

Además describió la situación "Un monstruo salvaje asesinó a tiros dos miembros del servicio de la guardia nacional", según comenta estaban desplegados como parte del grupo en el distrito, y demuestra su indignación ya que, para él anteriormente Washington era el lugar más seguro de EE. UU.

Imagen tomada de la cuenta en Instagram @judge_jeanine de la fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, de la agente de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom. EFE/ @judge_jeanine
Imagen tomada de la cuenta en Instagram @judge_jeanine de la fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, de la agente de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom. EFE/ @judge_jeanine ( @judge_jeanine / EFE )

¿Cual es la situación del otro guardia ancional agredido?

Aún se desconoce la identidad del otro agente que fue atacado, sin embargo se sabe que su diagnóstico es delicado, según Trump "El otro joven está luchando por su vida, está en muy mal estado y ojalá tengamos mejores noticias respecto a él".

