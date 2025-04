El presidente Donald Trump redobló sus ataques contra la Universidad de Harvard tras la negativa de la institución a cumplir con sus exigencias sobre las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI) y el antisemitismo.

En una serie de declaraciones, Trump acusó a la universidad de no tomar medidas adecuadas tras las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza y el acoso a estudiantes judíos. Como respuesta, el gobierno estadounidense congeló USD 2 200 millones en subvenciones federales y amenazó con retirarle su estatus de exención fiscal.

Lea también: Casa Blanca congela USD 2 200 millones a Harvard por rechazar exigencias de Trump

El rector de Harvard, Alan Garber, defendió la independencia de la universidad y aseguró que no cederán ante presiones externas sobre lo que deben enseñar o investigar. En una carta dirigida a estudiantes y personal, Garber destacó que Harvard no permitirá que el gobierno de EE. UU. controle su autonomía, defendiendo sus derechos constitucionales. Por otro lado, Trump, a través de su portavoz Karoline Leavitt, exigió una disculpa pública de la universidad y amenazó con sanciones aún mayores si no accede a sus demandas.