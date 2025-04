La Congelación de fondos a Harvard está vinculada con la interrupción del aprendizaje y las acusaciones de acoso antisemita en los campus universitarios. En un comunicado oficial, el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo criticó la falta de medidas efectivas por parte de la universidad para proteger a los estudiantes judíos y subrayó que la tolerancia hacia el antisemitismo no será permitida. El gobierno señaló que este tipo de actitudes eran inaceptables en las instituciones educativas.

La Universidad de Harvard, conocida por su prestigio global, se ha enfrentado a una serie de controversias relacionadas con su política en torno al antisemitismo. El gobierno de Trump ha dejado claro que la falta de acción en temas de discriminación religiosa en las universidades no será tolerada, y la suspensión de los fondos se ha considerado un castigo por no cumplir con las exigencias presidenciales. La universidad aún no ha emitido una respuesta formal a la medida, pero la decisión podría tener un impacto significativo en sus operaciones.