Trump impondrá nuevos aranceles a varios países la próxima semana

Trump ya había fijado aranceles del 25 % sobre México y Canadá, sus principales socios comerciales, aunque decidió posponer su aplicación hasta marzo tras conseguir concesiones clave. México acordó enviar 10 mil miembros de la Guardia Nacional a su frontera norte para contener el tráfico de migrantes y fentanilo, mientras que Canadá nombró a un “zar del fentanilo” y designó a los carteles como organizaciones terroristas.

Estas medidas forman parte del acuerdo que permitió retrasar los gravámenes, pero Trump no ha descartado reactivarlos si considera que los compromisos no se cumplen. “Queremos resultados, no promesas”, advirtió recientemente el mandatario. Los economistas han expresado preocupación, señalando que estos aranceles podrían elevar los precios de productos importados en EE.UU., afectando tanto a consumidores como a empresas.

