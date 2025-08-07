EE.UU.
Donald Trump: "Miles de millones de dólares en aranceles fluyen hacia Estados Unidos"

Este jueves 7 de agosto comenzaron a regir los nuevos aranceles que el Gobierno denomina "recíprocos".

   
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ( EFE )
"Es medianoche. Miles de millones de dólares en aranceles están fluyendo hacia los Estados Unidos de América", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth.

En su mensaje, redactado íntegramente en mayúsculas, Trump afirmó que "los aranceles recíprocos entraron en vigor" y que "miles de millones de dólares, en su mayoría provenientes de países que se han aprovechado de Estados Unidos durante muchos años, riéndose todo el tiempo, comenzarán a fluir hacia nuestro país".

Este jueves comenzaron a regir los nuevos aranceles que el Gobierno denomina "recíprocos". Se trata de una medida que materializa la ofensiva comercial y diplomática impulsada por Trump desde su regreso al poder en enero, con un aumento de gravámenes a la mayoría de socios comerciales de EE. UU., intensificando así la guerra comercial que ha marcado su agenda económica.

Las tarifas incluyen tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, la Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, como las barreras impuestas de forma unilateral a países con los que no se alcanzaron acuerdos, entre ellos India, Brasil, Suiza, Sudáfrica y Venezuela.

Según el mandatario, estas medidas buscan reducir el "gran déficit" que Estados Unidos mantiene con varios de sus aliados comerciales. Pese a que algunos países han negociado rebajas arancelarias, Trump sostiene que persisten las tensiones y las amenazas.

En su publicación, el expresidente concluyó, entre exclamaciones, que "lo único que podría detener la grandeza de Estados Unidos sería un tribunal de izquierda radical que quiera ver fracasar a nuestro país", en aparente alusión a la judicialización de varias decisiones de su Administración, desde la política migratoria hasta los derechos reproductivos, pasando por la solicitud del Gobierno para que se publiquen las transcripciones del gran jurado en el caso Epstein.

