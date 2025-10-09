EE.UU.
Donald Trump sobre el acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad"

Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza.

   
    El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla durante una mesa redonda en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, en Washington D.C.( FRANCIS CHUNG / POOL / EFE )
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 9 de octubre que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad", a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón.

Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes", pero negó que busque activamente el premio.

"No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad", afirmó.

Sin embargo, se mostró escéptico sobre la posibilidad de recibirlo y sugirió que el comité podría buscar un pretexto para no concedérselo.

“No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas (guerras), pero quizá encuentren una excusa para no dármelo”, dijo Trump al ser preguntado por la prensa si espera obtener el galardón, cuyo ganador se anunciará este viernes.

Los conflictos en los que Trump intervino

Trump suele afirmar que ha puesto fin a siete conflictos internacionales:

  • Camboya-Tailandia
  • Kosovo-Serbia
  • República Democrática del Congo-Ruanda
  • Pakistán-India
  • Israel-Irán
  • Egipto-Etiopía
  • Armenia-Azerbaiyán.

    Sin embargo, expertos señalan que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles. Las autoridades de países como Israel, Pakistán, Camboya, Armenia o Azerbaiyán han nominado o expresado su respaldo a que el republicano obtenga el galardón.

    Mientras tanto, Trump también criticó a Barack Obama por recibir el Nobel de la Paz en 2009, poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos. Dijo que lo hizo "sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país".

    Trump figura entre los nominados debido a su papel en la mediación de conflictos internacionales, incluido el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque la decisión final del comité Nobel ya estaba en proceso antes de los últimos acontecimientos.

