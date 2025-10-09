Donald Trump sobre el acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 9 de octubre que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad", a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón. Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes", pero negó que busque activamente el premio. LEA: El húngaro Laszlo Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025

"No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad", afirmó.

Sin embargo, se mostró escéptico sobre la posibilidad de recibirlo y sugirió que el comité podría buscar un pretexto para no concedérselo. “No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas (guerras), pero quizá encuentren una excusa para no dármelo”, dijo Trump al ser preguntado por la prensa si espera obtener el galardón, cuyo ganador se anunciará este viernes.

Los conflictos en los que Trump intervino

Trump suele afirmar que ha puesto fin a siete conflictos internacionales:

Camboya-Tailandia

Kosovo-Serbia

República Democrática del Congo-Ruanda

Pakistán-India

Israel-Irán

Egipto-Etiopía

Armenia-Azerbaiyán.