Nacen 16 tortugas gigantes de Galápagos en zoológico de Filadelfia, Estados Unidos

Un total de <b>16 tortugas gigantes de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/galapagos-170-tortugas-gigantes-regresan-a-la-isla-isabela-DA9064764 target=_blank>Galápagos</a>, originarias de la isla Santa Cruz y catalogadas en peligro crítico de extinción</b>, nacieron en el <b>Zoológico de Filadelfia</b>, <b>Estados Unidos</b>. Son las primeras<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/tortuga-galapagos-padre-zoologico-miami-DK9509371 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/3-anos-de-prision-para-el-hombre-que-saco-sistematicamente-123-crias-de-tortuga-de-galapagos-EE4341897 target=_blank></a></b>