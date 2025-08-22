Nacen 16 tortugas gigantes de Galápagos en zoológico de Filadelfia, Estados Unidos

Un total de 16 tortugas gigantes de Galápagos, originarias de la isla Santa Cruz y catalogadas en peligro crítico de extinción, nacieron en el Zoológico de Filadelfia, Estados Unidos. Son las primeras crías de Mommy, una tortuga que vive en ese centro desde 1932, y que ahora marca un hito en los esfuerzos de conservación de la especie.

Las pequeñas tortugas fueron presentadas al público en brazos de sus cuidadores, en un evento que atrajo la atención de los visitantes. Los neonatos son el resultado de la unión entre Mommy y Abrazzo, otro ejemplar centenario que llegó desde Carolina del Sur hace cinco años. Ambos forman parte de los programas internacionales de preservación de fauna amenazada.

El proceso fue monitoreado de cerca por un equipo de especialistas, desde la puesta de los huevos hasta la incubación y eclosión. Según el zoológico, las crías se desarrollan en condiciones óptimas de alimentación y crecimiento.

Permanecerán en Filadelfia al menos durante un año, antes de ser transferidas a otras instituciones para reforzar los programas de reproducción global de esta especie emblemática de las islas ecuatorianas.

La llegada de estas crías fue celebrada como un logro para la biodiversidad, en un momento en que hay 12 especies de tortugas gigantes de Galápagos vivas en el planeta. Para los expertos, cada nacimiento representa una esperanza en la recuperación de un linaje único.

