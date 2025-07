Tormentas en EE. UU. dejan a miles de personas sin luz y causan severas inundaciones

El temporal también llevó a que en un momento más de 8 000 personas se quedaran sin luz en el estado, y pasadas las 22:00 hora local (02:00 GMT del martes) más de 5 000 ciudadanos aún no disponían de electricidad, según la página web Power Outage.

Al otro lado del río Hudson, en Nueva York, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, indicó que en los condados de Westchester y Rockland "se han realizado varios rescates" de personas, aunque no entró en detalles sobre posibles víctimas mortales.

En Pensilvania, donde también hubo inundaciones, las autoridades rescataron a 16 personas que quedaron atrapadas en el agua y respondieron a más de 30 llamadas de ayuda de personas que residen en sótanos, según The New York Times, pero no se han reportado víctimas mortales.

El temporal que ahora azota el noreste del país tiene lugar apenas una semana después de las inundaciones repentinas que dejaron al menos 120 muertos y casi 170 personas desaparecidas en Texas.