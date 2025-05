Dos mujeres resultaron heridas por disparos la tarde del viernes 2 de mayo en el campus del Spartan College of Aeronautics and Technology, al suroeste de Los Ángeles, Estados Unidos. Según las autoridades, ambas víctimas eran empleadas del centro educativo y fueron trasladadas a hospitales cercanos; una de ellas se encuentra en estado crítico, según confirmó el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

El tiroteo se produjo alrededor de las 16:00 horas en una oficina administrativa, en plena jornada laboral. De acuerdo con declaraciones del alcalde James Butts al canal KABC-TV, el sospechoso del ataque sería un exempleado de la institución, quien tras el hecho escapó del lugar y continúa prófugo. Las autoridades no han revelado su identidad ni los motivos del ataque, aunque investigan la posibilidad de que se trate de un caso de violencia laboral.

La agresión desató una fuerte movilización policial en el campus, que incluyó la revisión aula por aula de las instalaciones como parte del protocolo de seguridad. Sin embargo, los investigadores no creen que el sospechoso haya permanecido en el lugar tras los disparos. No se emitió una orden de resguardo para la comunidad estudiantil, ya que no se consideró que existiera una amenaza activa.