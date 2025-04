Le puede interesar: Trump dice a su entorno que Musk se hará a un lado, pero la Casa Blanca le quita peso

Una coalición compuesta por decenas de grupos de izquierda, como MoveOn y Women’s March, convocó manifestaciones bajo el lema “Quita tus manos” en más de 1 000 ciudades y municipios estadounidenses.

Más de 5 000 personas se reunieron en el National Mall de Washington, a poca distancia de la Casa Blanca, a mediodía hora local. Entre los asistentes había destacadas figuras del Partido Demócrata, como el legislador Jamie Raskin.

"Han despertado a un gigante dormido, y todavía no han visto nada", dijo el activista Graylan Hagler, de 71 años, a la multitud congregada. "No nos sentaremos, no nos callaremos y no nos iremos".