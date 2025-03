En su protesta, afirmaron que el gobierno no está protegiendo la democracia de las corporaciones de energía fósil y multimillonarios . Según los manifestantes, su acción fue un intento de detener el avance de un sistema que fomenta la destrucción del medio ambiente y la sociedad.

Este acto se suma a una ola de protestas que ha sacudido diferentes salas de exhibición de Tesla en los últimos días, incluyendo ataques con cócteles Molotov y otras agresiones. Estas protestas son parte de un movimiento global que se ha extendido por Londres, Portugal, Islandia, y Estados Unidos. Los manifestantes han expresado su rechazo a las políticas y acciones de Musk, particularmente en relación con su influencia en la tecnología y el cambio climático.

En Nueva York, unos 250 manifestantes se reunieron frente a una sala de exhibición de Tesla, portando carteles que decían "Musk Must Go" y coreando "¡Elon Musk no es seleccionado! ¡La democracia debe ser protegida!". Las protestas llegaron a tal punto que cinco manifestantes fueron arrestados en Manhattan por alterar el orden público.