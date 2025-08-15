EE. UU.: Explosión en el Upper East Side de Nueva York

Una nube de humo nubló el cielo de la Gran Manzana en Estados Unidos tras una explosión reportada la mañana del viernes 15 de agosto de 2025, en la terraza de un edificio residencial ubicado en el Upper East Side.

Más de cien personas, entre bomberos y equipos de emergencia, se encuentran en la zona brindando ayuda en el incidente, el cual, según informe del medio de comunicación CBS News, se trató de una explosión en la terraza del edificio residencial, lo que causó una gran columna de humo que fue visible desde varias zonas de la ciudad.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York notificó que la emergencia comenzó pasadas las 10 de la mañana, hora local. Ocurrió en la calle 95, entre las avenidas Segunda y Primera, una zona con alta concentración de personas. Los cuerpos de emergencia llegaron en pocos minutos y se acordonó la zona para evitar el ingreso de civiles en el área afectada.

Según información de los servicios de emergencia, no se reportan personas fallecidas ni heridas. Se evacuó el edificio afectado y más de cien personas intentan mitigar las llamas.

Las autoridades se encuentran investigando las causas del incendio y se manejan hipótesis de que pudo deberse a fallos en las conexiones eléctricas o de gas del inmueble.

