Mundo
13 ago 2025 , 07:01

España: Una intensa ola de incendios con dos muertos y miles de desalojados

Los incendios en España aún no pueden ser neutralizados, los causales han causado miles de evacuados de zonas de alto riesgo y las víctimas mortales suman dos.

   
    Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME)durante uno de los incendios forestales que asolan parte de España.( EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE
España vive una intensa ola de incendios que dejó, hasta el momento, dos fallecidos, más de cinco mil personas desalojadas, vías ferroviarias cortadas y patrimonios naturales devastados por las llamas que permanecen activas en siete comunidades y que provocaron que el país active la fase de pre emergencia.

Regiones como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país), Andalucía (al sur), Madrid, Castilla-La Mancha (centro) y Extremadura (oeste) son las comunidades más afectadas por estos incendios forestales declarados en plena ola de calor que no da tregua desde que inició el pasado domingo 3 de agosto.

Las condiciones meteorológicas para los próximos días, en especial las altas temperaturas, se consideran desfavorables para la extinción de los fuegos, al menos hasta el jueves próximo, por las tormentas secas que se esperan y que pueden generar nuevos incendios.

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que la situación que vive el país europeo sigue siendo grave y agradeció, a través de su cuenta en la red social X, el trabajo que realizan los equipos de emergencia que luchan contra el avance del fuego, además de pedirles precaución en su labor.

Dos fallecidos y una decena de heridos

La crítica situación provocó la muerte de dos personas que realizaban trabajos contra los incendios, la primera registrada el lunes en Madrid y la segunda, al final del martes, en León, además de una decena de heridos.

La primera víctima mortal era un hombre de 50 años que trabajaba en un centro de hípica en la localidad de Tres Cantos, Madrid, quien fue trasladado al hospital con quemaduras en el 98 % de su cuerpo tras intentar rescatar a más de una veintena de caballos que también falleció por las llamas.

El incendio en esa localidad ya fue controlado este miércoles luego de arrasar con más de 1.500 hectáreas, según informó la Comunidad de Madrid tras la reunión del comité asesor del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales.

El otro fallecido era un voluntario, de 35 años, que colaboraba en el operativo de extinción de un incendio forestal en el municipio de Nogarejas, Castilla y León, luego de resultar herido con quemaduras cuando dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y lo atrapó el incendio.

Además del voluntario muerto, una decena de personas resultaron heridas en los incendios de las provincias de León y Zamora, dos de ellas de carácter grave que fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica urgente.

Las llamas que afectan a la provincia de Ourense, Galicia, también provocaron que cuatro bomberos resulten heridos, dos de ellos con pronóstico reservado tras sufrir graves quemaduras durante las labores de extinción.

