España: Una intensa ola de incendios con dos muertos y miles de desalojados

La crítica situación<b> provocó la muerte de dos person</b>as que realizaban trabajos contra los incendios, la primera registrada el lunes en Madrid y la segunda, al final del martes, en León, <b>además de una</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/medidas-toman-zoologicos-combatir-ola-calor-YI9921414 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/remolino-polvo-partido-beisbol-nueva-york-KG9923783 target=_blank></a></b>