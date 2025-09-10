Estados Unidos: Charlie Kirk, activista político pro Donald Trump, fallece tras atentado

<b>El activista político e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/donald-trump-abucheado-espectadores-final-usopen-CG10071470 target=_blank>presidente de Estados Unidos,</a> Donald Trump</b>, recibió un disparo este miércoles 10 de septiembre en una universidad de Utah<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/trump-insinua-ataque-cartel-de-los-soles-venezuela-JG10071844 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-congreso-obtiene-dibujo-supuestamente-trump-regalo-epstein-cumpleanos-BG10077372 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>