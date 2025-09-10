Estados Unidos: Charlie Kirk, activista político pro Donald Trump, fallece tras atentado

El activista político e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un disparo este miércoles 10 de septiembre en una universidad de Utah horas después de recibir el disparo el presidente de EE. UU. confirmo su muerte mediante un posteo en su perfil de Social Trump.

Kirk se encontraba en la Universidad del Valle de Utah cuando ocurrió el ataque. Su estado no se esclareció de inmediato.

Un video del lugar de los hechos aparentemente muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un solo disparo.

La grabación muestra a Kirk aparentemente desplomándose en su silla antes de que la cámara se mueva rápidamente y el pánico comience a estallar entre el público.

"¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo! ¡Un gran hombre de pies a cabeza! ¡Que Dios lo bendiga!", escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Christine Nelson, de la policía de la Universidad del Valle de Utah, solo confirmó que "se produjeron disparos. Hemos pedido a la gente que se quede en casa".

Una alerta enviada a los estudiantes indicó que una persona estaba detenida.

"Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido", decía la alerta, según Deseret News.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

"La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo", declaró Chaffetz, conmocionado, a la cadena.

"Resultó que estaba viendo a Charlie. No puedo decir que vi sangre. No puedo decir que vi que le dispararan, pero en cuanto salió el disparo, retrocedió.

"Todos al suelo, todos... mucha gente empezó a gritar, y luego todos echaron a correr."

Con tan solo 31 años, Kirk tiene una enorme influencia en la política estadounidense, contribuyendo al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano al poder el año pasado.

Con un talento natural para el espectáculo, Kirk cofundó Turning Point USA en 2012 para impulsar puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz predilecto de la extrema derecha juvenil en cadenas de televisión y conferencias.

Ha utilizado su enorme audiencia en Instagram y YouTube para generar apoyo a políticas antiinmigratorias, un cristianismo abierto y ataques virales contra manifestantes en sus numerosos eventos universitarios.

Su presencia en los campus es vista por la derecha como un bienvenido contraste con los puntos de vista liberales generalizados en la educación superior, pero han suscitado a menudo una oposición feroz.